Almamegretta, Avitabile, Neri per Caso e Tiromancino: poker d’assi per la Ndocciata dell’Immacolata 2023

Raiz degli Almamegretta, Enzo Avitabile, i Neri per Caso e Tiromancino. Sono i nomi dei cantinati e gruppi musicali che dovrebbero movimentare la vigilia e la Ndocciata di Agnone durante il ponte dell’Immacolata. A tal proposito l’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con ‘Montagna Molise’ e Regione, lavora alacremente affinché da rendere possibile spettacoli che attireranno in alto Molise migliaia di visitatori nei giorni in cui andrà in scena il rito del fuoco più imponente al mondo. Il tutto nell’ottica di una diffusione territoriale del rito, il quale negli ultimi anni sta riscuotendo risultati importanti a livello turistico e fornisce impulso e ossigeno all’economia locale. La settimana entrante sarà decisiva per capire se gli artisti citati accetteranno la proposta messa sul tavolo dai referenti del progetto. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore non dovrebbero esserci problemi, tuttavia si aspetta l’ufficialità.

Ed è così che il 6-7-8 e 9 dicembre, a pochi giorni dal conoscere le dieci finaliste (15 dicembre) che concorrono a diventare Capitale italiana della cultura 2026, Agnone calerebbe un poker d’assi da urlo. Nel frattempo si susseguono i sopralluoghi sulle location dove Raiz, Enzo Abitabile, i Neri per Caso e Tiromancino dovrebbero esibirsi.

Tra le più gettonate piazza del Popolo nel rione Majella, il parcheggio alle spalle dello stadio ‘Civitelle’ e largo Sabelli sotto lo splendido scenario del campanile della chiesa di Sant’Antonio Abate. In caso di maltempo l’alternativa sarà il teatro Italo Argentino anche se si spera nella clemenza delle condizioni meteo sempre una incognita nel mese di dicembre. Ma non è tutto, perché fervono i preparativi per la seconda edizione dei riti del fuoco attesi per il 2 dicembre.

Quest’anno la manifestazione, che tanto successo ha riscosso dodici mesi fa, sarà allargata a riti provenienti da diversi centri italiani tra i quali le farchie di Fara Filorum Petri (Chieti), i bracieri di Mirabello Sannitico (Campobasso), la Torciata di San Giuseppe di Pitigliano (Grosseto), le Fracchie di San Marco in Lamis (Foggia), le Ntosse di Santo Stefano di Sante Marie (l’Aquila). Per l’occasione ad infiammare le strade del centro cittadino i ritmi scatenati dei ‘Sassinfunky Street Band’, compagine campana con un vasto repertorio tra musica jazz funk, blues, reggae, ska e balcanica. Ma tante altre le sorprese in fase di allestimento che attendono quanti desiderano approdare in alto Molise durante il mese di dicembre il quale si preannuncia scoppiettante e mai visto fino ad oggi.