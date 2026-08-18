“Betulla” cena in incognito in una nota trattoria di Schiavi di Abruzzo

Probabilmente le stazioni della territoriale dell'Arma non sono state informate, trattandosi di una visita informale e per evitare di distogliere il personale dai normali servizi di istituto già in programma, ma è del tutto evidente che qualcuno, ai…

Probabilmente le stazioni della territoriale dell’Arma non sono state informate, trattandosi di una visita informale e per evitare di distogliere il personale dai normali servizi di istituto già in programma, ma è del tutto evidente che qualcuno, ai piani alti della catena di comando, doveva sapere dell’importante passaggio in Alto Sannio del generale Luongo, se non altro per motivi di sicurezza.

Il comandante generale dei Carabinieri, il generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, è stato a cena, nei giorni scorsi, insieme ad altre persone, presso un noto locale dell’Alto Vastese, in località Valloni di Schiavi di Abruzzo, appena al di là del confine tra l’Abruzzo e il Molise. Il comandante dei Carabinieri era accompagnato, come è ormai noto da tempo, da Anna Paola Sabatini, già dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale per il Molise e attuale direttrice dell’omologo ufficio per il Lazio. Proprio Sabatini, in ragione dei suoi incarichi dirigenziali scolastici, ha frequentato sia l’Alto Molise che l’Alto Vastese, da Capracotta, Agnone e Castiglione Messer Marino, dunque è plausibile che conoscesse le potenzialità gastronomiche dell’Antica trattoria Vittoria e abbia deciso di farle provare al generale Luongo.

Solo un’altra volta nella storia recente il piccolo centro montano di Schiavi ha ricevuto la visita, quella volta ufficiale, del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Fu nel luglio del 2007, quando un elicottero dell’Arma atterrò presso il locale campo sportivo, e l’allora comandante generale Siazzu fece visita alla stazione Carabinieri. Venti anni dopo un altro comandante generale dell’Arma è stato a Schiavi, sia pure in veste privata, ammesso che l’aggettivo privato possa avere un senso per un personaggio pubblico di quel rango.

E quindi “Betulla” a cena in incognito nell’Alto Sannio, abbiamo titolato, perché “Betulla” è il nome in codice con il quale viene indicato il comandante generale dell’Arma.