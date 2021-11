Carabinieri a sirene spiegate ad Agnone: beccati in flagranza i ladri d’appartamento

L’operazione si è conclusa pochi minuti fa e le notizie sono ancora ovviamente frammentarie. I residenti di Agnone hanno notato, in questi minuti, le autovetture dei Carabinieri con le sirene spiegate nel centro cittadino, in via Aquilonia. Dalle prime indiscrezioni trapelate pare che gli uomini in divisa della compagnia dell’Alto Molise, al comando del capitano Carlo Alberto Evangelista, abbiano colto in flagranza e arrestato alcuni ladri che da settimane stavano mettendo a segno furti in appartamento sia in città che nei centri montani circostanti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI