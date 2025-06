Decesso nella Rsa, ma non c’è un medico che possa constatare il decesso: questa è la sanità nell’Alto Vastese

Una persona accusa un malore nella residenza assistenziale per anziani di San Giovanni Lipioni. Sul posto interviene l’ambulanza in assetto India, cioè senza medico a bordo. Il personale paramedico non può fare altro che constatare la morte del paziente, ma manca la figura del medico che può certificare l’avvenuto decesso . L’episodio qualche ora fa nel piccolo centro montano del Vastese. Da ore si è alla ricerca di un medico che constati e firmi l’avvenuto decesso. La Asl di Chieti Vasto ha interessato della vicenda il sindaco del paese, Nicola Rossi, chiedendo all’amministratore locale di reperire un medico che possa certificare il decesso del paziente.

Correlati