Esenzioni sanitarie, altro che Europa unita: l’Asrem non riconosce quelle rilasciate dalla Asl e bisogna pagare

Si inaugurano panchine europee, poi invece ci si accorge che l’Abruzzo e il Molise, due regioni dello stesso Stato sovrano, un tempo addirittura un’unica entità amministrativa, sono due mondi a parte e a chiusura stagna, dove è difficile anche avere garantite le medesime prestazioni sanitarie perché al di qua del confine sono previste alcune esenzioni, mentre al di là del Sente no.

La disavventura, roba da non crederci, viene raccontata alla nostra redazione da una giovane donna residente in uno centri del Chietino, dell’Alto Vastese per la precisione, che orbitano attorno all’ospedale “Caracciolo” di Agnone per le prestazioni sanitarie più elementari come ad esempio i prelievi e le analisi del sangue.

«Ieri mattina mi sono recata presso l’ospedale “Caracciolo” di Agnone per sottopormi ad un prelievo di sangue al fine di effettuare alcune analisi. – spiega la giovane donna abruzzese – All’accettazione mi hanno risposto che alcuni degli esami prescritti avrei dovuto pagarli, perché l’esenzione che io ho, lì in Molise non viene riconosciuta».

Quindi, riassumendo per chiarezza: esami del sangue gratuiti in Abruzzo, per una esenzione certificata, ma non in Molise.

«L’unica alternativa sarebbe stata quella di pagare gli esami per i quali il Molise e la sua azienda sanitaria non riconoscono valida la mia esenzione certificata dalla Asl del confinante Abruzzo. – riprende la donna, incredula per questa macroscopica differenza tra due regioni contigue – Visto che la cifra da pagare superava abbondantemente i cento euro , ho deciso di non fare il prelievo ad Agnone e ora dovrò perdere un’altra mattinata per recarmi in un altro ospedale, questa volta in Abruzzo, a Vasto, a sessanta chilometri ( altrettanti al ritorno, ndr ) dall’Alto Vastese, dove la mia esenzione è valida e riconosciuta. Credevo di essere una cittadina europea ed italiana e che anche l’Abruzzo e il Molise si trovassero in Europa, – chiude amareggiata la giovane mamma – ma pare che non sia così, almeno non nel campo delle prestazioni sanitarie e soprattutto delle esenzioni». Altro che Schengen ed Europa unita…