Frana sulla provinciale, interrotti i collegamenti tra Castiglione e Montazzoli

Il nubifragio che si è abbattuto sull’Alto Vastese in queste ore ha causato il distacco di una frana lungo la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli. Lo smottamento, con materiale pietroso e fango che viene segnalato intorno al km 3 all’uscita da Castiglione, poco dopo lo svincolo per Santa Maria del Monte, impedisce in questo momento la circolazione veicolare in sicurezza. Sul posto si è recata la pattuglia dei Carabinieri di Castiglione, al comando del luogotenente Ivan Sammarone. Presente anche il vicesindaco Felice Marco Nozzi. Circolazione veicolare interrotta in entrambi i sensi di marcia. In questo momento, quando sono le 23,30, stanno intervenendo delle ruspe nel tentativo di ripristinare la percorribilità dell’arteria provinciale.

seguono aggiornamenti