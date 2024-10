Incendio a Chieti, Asl: «Rilevata presenza di agenti inquinanti in ospedale, ma non servono misure particolari»

A seguito dell’incendio che si è sviluppato nella notte a Chieti Scalo presso l’azienda Mag.Ma, sono in corso monitoraggi ambientali da parte dei tecnici Arta anche nell’ospedale “SS. Annunziata”, in prossimità degli impianti di ventilazione.

Tale attività fa seguito ai rilevamenti già effettuati nella notte dal Servizio Prevenzione e Protezione, diretto da Rocco Mangifesta, che non hanno evidenziato la presenza di agenti inquinanti. La qualità dell’aria all’interno del presidio è quella di sempre, pertanto non si rende necessaria allo stato attuale alcuna misura particolare. Questo comunica la Asl. Dunque l’attività nelle unità operative e nel blocco operatorio prosegue regolarmente.

Nel corso della riunione dell’unità di crisi che si è svolta questa mattina in Prefettura, il Direttore generale della Asl Thomas Schael, la responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ada Mammarella e lo stesso Rocco Mangifesta hanno dichiarato che «non c’è stato e non c’è tuttora nessun pericolo per pazienti e dipendenti. La qualità dell’aria viene comunque monitorata costantemente dai tecnici Asl in collaborazione con Arta»