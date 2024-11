Informatica, il percorso formativo del “Mattei” per preparare gli studenti alle sfide del mondo digitale

L’Istituto “E. Mattei” di Vasto presenta il video sulla specializzazione in Informatica, realizzato dall’alunno Emiliano Bana. L’Istituto Tecnico “E. Mattei” di Vasto è lieto di presentare un nuovo video promozionale che illustra la specializzazione in Informatica, un percorso formativo pensato per preparare gli studenti alle sfide del mondo digitale. Realizzato dall’alunno Emiliano Bana della classe 4CIN, sotto la supervisione dei docenti di indirizzo, il video offre uno sguardo completo sulle opportunità che la scuola offre in ambito informatico, evidenziando l’innovazione, le competenze acquisite e le attrezzature moderne a disposizione degli studenti.

Nel video, Emiliano racconta la propria esperienza scolastica e come il corso di Informatica abbia contribuito a sviluppare le sue capacità tecniche e creative, consentendogli di affrontare con successo le sfide del settore IT. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle potenzialità della specializzazione e sull’importanza di formarsi in un campo in continua evoluzione.

Il video è disponibile online e può essere visionato sul sito ufficiale dell’istituto https://www.matteivasto.info/, sui social media e sulle principali piattaforme video.

«Invitiamo tutti gli interessati, studenti, famiglie e professionisti del settore, a guardarlo per scoprire cosa significa studiare Informatica all’Istituto E. Mattei e le opportunità di crescita che offre. – spiegano dall’istituto vastese – Un futuro digitale inizia qui! Non perdere l’occasione di conoscere meglio il percorso che sta preparando gli informatici del domani».