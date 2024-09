Astucci, matite, pennarelli, colle, gomme pericolose per la salute, sequestri della Finanza nel Chietino

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha intensificato i controlli destinati al contrasto della diffusione e commercializzazione di prodotti pericolosi e nocivi per la salute del consumatore.

Più in dettaglio, l’operazione svolta dai finanzieri del Gruppo – diretto dal Ten. Col. Vito Casarella – ha consentito di segnalare, alla Camera di commercio di Chieti, il titolare di un’attività commerciale dell’hinterland teatino, nonché procedere al sequestro di oltre seimila prodotti (astucci, matite, pennarelli, colle, gomme) perché non riportanti esplicitamente le istruzioni in lingua italiana o le precise indicazioni merceologiche degli articoli a tutela della sicurezza dell’acquirente.

Inoltre, le Fiamme Gialle, nel corso della costante e capillare azione di controllo economico del territorio, continueranno, in questo periodo cruciale per l’avvio della stagione didattica, a vigilare su tutte le aree mercatali della circoscrizione al fine di individuare potenziali fenomeni di abusivismo e violazione al Codice del Consumo, ponendo una peculiare attenzione investigativa anche sui canali d’acquisto di merce della specie, ove gli esercenti sono soliti approvvigionarsi.

Risultati di servizio come questo confermano l’elevato e costante livello di attenzione della Guardia di Finanza nel contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.