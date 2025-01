Adeguamento antisismico all’ufficio postale di Roio del Sangro, l’azienda installa un prefabbricato modulare

Poste Italiane comunica che a partire da domani, giovedì 16 gennaio, l’operatività dell’ufficio postale di Roio del Sangro sarà temporaneamente disponibile presso un prefabbricato modulare a uso ufficio, posizionato in piazza Vittorio Emanuele III nelle adiacenze della sede.

La misura, utile a garantire la continuità dei servizi per i cittadini di Roio del Sangro, si è resa necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico che interesseranno l’intero complesso edilizio, di proprietà comunale, che ospita anche l’ufficio postale.

Presso la nuova sede temporanea, disponibile secondo i consueti orari di apertura (martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato fino alle 12.45), è stato attivato uno sportello polifunzionale abilitato a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Terminati i lavori di adeguamento antisismico dell’edificio comunale, l’ufficio postale riaprirà al pubblico nella sua sede abituale.