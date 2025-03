Caso chiuso: il cane Tonino è stato restituito al legittimo proprietario (IL VIDEO)

Angiolino Masciotra e il suo cane Tonino si sono finalmente ricongiunti. Il “caso” del momento, finito anche sulla stampa nazionale, è stato dunque chiuso, questa mattina, con i volontari dell’associazione animalista Agape Odv che hanno riconsegnato il cane al suo legittimo proprietario.

L’anziano, che vive solo in contrada Secolare, si era dovuto allontanare dalla sua abitazione per motivi di salute. Al suo ritorno non ha trovato più l’amato cane Tonino. Lo stesso era stato preso in consegna da un’associazione animalista che lo aveva scambiato per un randagio.

Il cane è stato sottoposto a tutte le visite veterinarie previste e dotato di microchip identificativo e quindi riconsegnato ad Angiolino che, commosso fino alle lacrime, lo ha potuto riabbracciare e coccolare.