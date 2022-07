Calcio: Maurizio Sabelli porta la Vastese in ritiro al “Civitelle” di Agnone

La Vastese calcio in ritiro al “Civitelle” di Agnone da lunedì primo agosto. Ne dà notizia il maggior quotidiano telematico di Vasto. Regista dell’operazione Maurizio Sabelli.

«L’esperto dirigente molisano (da decenni nel mondo del calcio), in biancorosso dall’estate del 2020, nelle ultime ore ha lavorato intensamente per portare ad Agnone il nuovo gruppo di mister Ferazzoli. Ultimi passaggi con il sindaco molisano Daniele Saia che ha dato l’ok definitivo, da lunedì 1° agosto, e almeno fino a venerdì 12, la Vastese suderà in terra molisana». Così scrive Chiaroquotidiano.it.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI