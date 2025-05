Libri, riconoscimento calabrese per la scrittrice molisana Paola Giaccio di Agnone

Quando una scrittrice molisana sceglie la Calabria come scenario delle sue storie, può nascere qualcosa di speciale. È il caso di Paola Giaccio di Agnone, la cui penna ha saputo catturare l’essenza di Reggio Calabria e di altre perle calabresi – da Scilla a Tropea, da Pizzo a Vibo Valentia – nel racconto “In fuga verso la libertà”.

Il gesto non è passato inosservato al Cav. Giuseppe Tripodi, Presidente della Pro Loco “Città di Reggio Calabria”, che ha voluto esprimere personalmente la sua gratitudine alla scrittrice attraverso una lettera di ringraziamento. L’Università delle Generazioni si fa portavoce di questo significativo riconoscimento, che segna l’inizio di un’interessante iniziativa culturale.

Il racconto, pubblicato in anteprima dal sito www.costajonicaweb.it lo scorso 14 maggio, farà parte di una raccolta di tre storie accomunate dal tema del coraggio e della resilienza. Tre narrazioni che affrontano altrettante sfide contemporanee: la fuga e l’emancipazione di una donna vittima di violenza domestica, il fenomeno del bullismo giovanile e l’abuso dei social media. Storie diverse ma unite dal filo conduttore della rinascita, del trovare la forza per uscire da situazioni drammatiche e guarire.

La pubblicazione, che vedrà la luce grazie all’editrice napoletana “Valle del Tempo” di Mario Rovinello, si preannuncia come un’opera di particolare rilevanza psico-socio-pedagogica, capace di unire il valore letterario alla riflessione sociale.

“Gentilissima Scrittrice Paola Giaccio, nella Lettera a Tito n. 611 di qualche giorni fa abbiamo letto il suo racconto ‘In fuga verso la libertà’ in cui scrive di Reggio Calabria e di altri luoghi della nostra regione. Nel congratularci per la sua ottima scrittura, vogliamo ringraziarla per aver illustrato così bene la nostra Città e la nostra terra. Ci faccia pervenire, per piacere, tramite il nostro amico Domenico Lanciano, due copie del libro che darà alle stampe e vedremo di farla concorrere ad una prossima edizione del Premio Reggio Calabria Press”, scrive il Cav. Tripodi nella sua missiva.

Ed è proprio in questa lettera che emerge un’importante novità: la Pro Loco “Città di Reggio Calabria” sta progettando l’istituzione del “Premio Reggio Calabria Press”, un riconoscimento dedicato a tutti coloro che contribuiscono a raccontare e valorizzare la Città della Fata Morgana attraverso i loro scritti.

L’iniziativa mira a celebrare giornalisti, scrittori, documentaristi, registi, sociologi e artisti – italiani e stranieri – che scelgono di narrare le bellezze, le tradizioni e le caratteristiche uniche del territorio reggino. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: accrescere la visibilità internazionale di uno dei luoghi più affascinanti del mondo, quello Stretto di Messina che da sempre incanta per la sua bellezza mozzafiato.

Il nuovo premio andrà ad arricchire il “Premio Reggio Calabria Day”, che quest’anno raggiungerà la sua 22ª edizione nel mese di luglio. Un’iniziativa che si inserisce nel solco del prestigioso Premio Internazionale Bronzi di Riace, giunto alla 24ª edizione e conclusosi recentemente a Firenze con grande successo.

Entrambi gli eventi portano la firma del presidente Giuseppe Tripodi e del suo team di collaboratori e sponsor, che continuano a lavorare instancabilmente per promuovere l’eccellenza culturale e territoriale calabrese nel panorama nazionale e internazionale.