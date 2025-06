Calcio: il Vastogirardi verso la rinuncia al campionato di serie D

La favola del Vastogirardi sembra arrivata al capolinea. Dopo aver dominato il campionato di Eccellenza molisana, il club guidato dal presidente Andrea Di Lucente sarebbe pronto a rinunciare all’iscrizione alla prossima Serie D.

Alla base di questa dolorosa decisione, gravi difficoltà economiche che impediscono al sodalizio altomolisano di formalizzare l’ingresso nella quarta serie. Sfuma, almeno per ora, anche l’ipotesi di cedere il titolo sportivo per sanare alcune vecchie pendenze finanziarie. Così come si allontana la possibilità di un’unione territoriale, magari con l’Olympia Agnonese 1967, per dare vita a una nuova realtà condivisa.

A peggiorare la situazione, si aggiunge un ulteriore colpo per Di Lucente, che da anni porta avanti con passione il calcio in uno dei centri più piccoli e periferici d’Italia, al confine tra Molise e Abruzzo. La Procura Federale il 23 giugno scorso ha infatti comminato al presidente un’inibizione di 7 mesi, mentre il Vastogirardi è stato sanzionato con una multa di 700 euro e 2 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2025-2026. Alla base della decisione, ci sarebbero alcune vertenze aperte da ex tesserati.

Il futuro del Vastogirardi resta appeso a un filo, tra speranze residue e un presente carico di incognite.