Comunismo contadino: nasce a Castiglione Messer Marino il Centro studi dedicato a Felice Del Vecchio

Nasce in un piccolo Comune di montagna il Centro Studi dedicato a Felice Del Vecchio, militante, cantore e scrittore del mondo contadino meridionale alla metà del Novecento. Giovedì 15 ottobre la presentazione a Castiglione Messer Marino (CH). Saranno presenti la sindaca Silvana Di Palma e il collega primo cittadino di Roccavivara, Rolando Di Renzo. Interverranno Valentina Del Vecchio, del comitato scientifico del centro studi, Nicholas Tomeo, dell’Università del Molise in qualità di direttore del centro studi, Nicola Gasbarro dell’Università di Udine, Rossano Pazzagli dell’UniMol e direttore della Scuola dei piccoli Comuni, e Ottavio Antenucci, presidente dell’associazione Notti Mediterranee.

«Abbiamo fatto un altro grande passo a Castiglione Messer Marino. Giovedì 15 ottobre, infatti, presenteremo il Centro Studi Felice Del Vecchio. – spiega Nicholas Tomeo – È stato un percorso lungo, durato più di un anno, quello che ci ha portati al Centro Studi, ma necessario, perché restituisce memoria ad un personaggio importante del secondo Novecento italiano, in particolare del meridionalismo e del “comunismo contadino“, così come definiva lui stesso, Felice Del Vecchio, nato a Castiglione Messer Marino e cresciuto in Molise, a Roccavivara, l’impegno politico e culturale di emancipazione sociale dei contadini del Mezzogiorno. Il Centro Studi, che mi onoro di dirigere, con il supporto di un importante comitato scientifico, si occuperà della storia rurale, ambientale e territoriale, con uno sguardo particolare ai territori montani e collinari; il che significa occuparsi della storia sociale ed economica italiana. Per chi vorrà esserci, l’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, presso la Sala Consiliare di Castiglione Messer Marino».