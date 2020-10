Informativa sulla privacy

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR”)

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è L’Eco dell’Alto Molise e Vastese con sede legale in 86081 Agnone (IS), in persona del suo rappresentante legale.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’evasione di offerte commerciali e/o all’espletamento di richieste formulate attraverso il sito internet o attraverso e-mail. Si specifica che le informazioni di contatto saranno utilizzate solamente per evadere le richieste o per fornire informazioni sui nostri servizi.

Tipologie di dati trattati

I dati trattati da L’Eco dell’Alto Molise e Vastese includono informazioni personali quali nome, cognome nonché recapito telefonico e mail.

Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alla finalità precedentemente indicate. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed il trattamento è effettuato previo consenso dell’interessato, richiesto tramite le specifiche pagine del sito internet.

Destinatari dei dati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, L’Eco dell’Alto Molise e Vastese potrà comunicare i suoi dati personali a terzi (responsabili o autonomi titolari) qualora tali operazioni di comunicazione siano utili alle persecuzione delle finalità indicate. Nell’ambito dell’attività di trattamento posto in essere dal titolare, i soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati personali sono esclusivamente gli incaricati di L’Eco dell’Alto Molise e Vastese autorizzati a compiere le operazioni di trattamento.

Diritti degli interessati

La informiamo, infine, che gli art. 15-22 GDPR conferiscono la possibilità di esercitare specifici diritti; l’interessato può ottenere dal titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati facendone richiesta al Data Protection Officer al seguente indirizzo ecodellaltomolise@gmail.com.