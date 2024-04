In auto con uno spinello e dell’hashish, nei guai due giovani a Tornareccio: uno denunciato perché rifiuta gli accertamenti tossicologici

I Carabinieri di Archi durante un controllo alla circolazione stradale nel comune di Tornareccio avvenuto alle ore 3,30 circa di oggi, procedendo al controllo di autovettura in transito sulla S.p 216, constatavano che il conducente, un 24 enne residente in Val di Sangro, manifestava una chiara e marcata sintomatologia riconducibile all’uso di sostanze alcoliche e agli stupefacenti.

Manifestando nervosismo, reticenza e preoccupazione al controllo, considerando la sintomatologia evidenziata e accertato che la persona aveva già una segnalazione per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, era sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale era rinvenuto un grammo di hashish e uno spinello parzialmente consumato, mentre sul passeggero, un cittadino rumeno di 22 anni anch’esso residente in Val di Sangro, la perquisizione permetteva di rinvenire grammi 1,6 della stessa sostanza.

Ad entrambi veniva contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del D.P.R 309/1990 ovvero la detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti per il quale è prevista la segnalazione al Prefetto della provincia di Chieti per le determinazioni di competenza. Il conducente del veicolo inoltre si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti tossicologici e pertanto gli veniva ritirata la patente di guida per la successiva sospensione di almeno un anno, posto sotto sequestro il veicolo per la successiva confisca, segnalato all’autorità giudiziaria per quanto di competenza.