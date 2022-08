Precipita per dieci metri, donna ferita presso le cascate del Verrino: interviene l’elisoccorso

Una donna, non ancora identificata, è caduta da un burrone, nella zona delle cascate del Verrino, in agro di Agnone. Almeno dieci metri di caduta nel vuoto, per la sventurata turista che ha riportato un trauma cranico e forse fratture multiple arti inferiori, stando almeno alle prime indiscrezioni circolate. I soccorsi sono in atto in questo momento. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Agnone, un equipaggio del 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e in ausilio i colleghi da Isernia, e una squadra del soccorso alpino, vista la natura particolarmente impervia dei luoghi. Il personale medico, giunto sul posto e visitato la paziente, ha richiesto l’intervento di una eliambulanza per il tempestivo trasferimento in ospedale della donna ferita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO