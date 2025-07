Papa Leone XIV ringrazia i Carabinieri «per il nobile e impegnativo servizio che l’Arma rende all’Italia e ai suoi cittadini»

«La devozione alla Virgo Fidelis rispecchia il motto dei Carabinieri, Nei secoli fedele, esprimendo il senso del dovere e l’abnegazione di ogni membro dell’Arma, fino al sacrificio di sé».

Stamattina il Santo Padre Leone XIV si è recato alla Stazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo e ha celebrato la Santa Messa con i militari nella loro cappella, alla presenza del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto e del Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo. In dono al Papa una statua dei “Carabinieri nella Tormenta”, simbolo dell’Arma che non arretra mai, e una casula con l’effigie della Virgo Fidelis.

Il Santo Padre ha voluto esprimere gratitudine ai Carabinieri «per il nobile e impegnativo servizio che l’Arma rende all’Italia e ai suoi cittadini, oltre che a favore della Santa Sede e dei fedeli che visitano Roma: penso specialmente ai molti pellegrini di quest’anno giubilare».

Un momento di raccoglimento nel ricordo dei Carabinieri che hanno dato la vita compiendo il proprio dovere: fra tutti il venerabile Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valore militare, del quale è in corso la causa di beatificazione.

«Le parole del Santo Padre rappresentano un prezioso punto di riferimento in un tempo segnato da smarrimento e incertezze. A nome dell’intera famiglia della Difesa, il più sentito grazie per la vicinanza in questa giornata dedicata alla Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Il Suo insegnamento e la Sua guida sono fonte di ispirazione per tutte le donne e gli uomini delle #ForzeArmate, chiamati a essere, oggi più che mai, promotori di dialogo e costruttori di ponti, nel quotidiano impegno a tutela della #Pace».

Così il Ministro Guido Crosetto, partecipando alla Santa Messa celebrata da Sua Santità Papa Leone XIV presso la Cappella della Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo, in occasione del 75° anniversario della Proclamazione della Virgo Fidelis.