Spara ad giovane residente in Abruzzo e lo uccide, marocchino si costituisce: è in stato di fermo

Una persona in stato di fermo in relazione all’omicidio di un marocchino residente ad Avezzano, in Abruzzo. La Procura di Lodi ha dato esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di un marocchino, classe 1989, in quanto sospettato e indiziato dell’omicidio di un suo connazionale del 2004. Il fatto di sangue a Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi, lo scorso 28 giugno. La vittima, sia pure di nazionalità straniera, era residente ad Avezzano.

L’indiziato, con il suo avvocato, si è costituito in Procura, dove gli è stato notificato il decreto di fermo. Lo stesso ha deciso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio, ma ha reso spontanee dichiarazioni. I reati contestati sono l’omicidio, aggravato dall’uso di arma da fuoco, la detenzione e il porto della stessa. L’uomo avrebbe utilizzato un fucile da caccia per colpire la vittima.