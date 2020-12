Rosso o arancione, l’Abruzzo appeso ad un filo e il caos aumenta

(ANSA) – PESCARA, 11 DIC – Il Tar dell’Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marsilio. La pubblicazione del decreto dei giudici amministrativi dovrebbe avvenire a breve. L’Abruzzo con l’ordinanza era di fatto passato da un regime di zona rossa ad arancione. (ANSA).

E’ l’ultimo dispaccio battuto dalle agenzie dopo quello che, nel pomeriggio, aveva parlato di una decisione del Tar rinviata a domani. Se la notizia venisse confermata l’Abruzzo tornerebbe in zona rossa, ma solo per qualche giorno. Il caos aumenta, come anche l’incertezza su ciò che domattina sarà possibile o vietato fare, mentre non si registrano note ufficiali chiarificatrici da parte della Regione Abruzzo.