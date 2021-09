The Last 20 in Alto Molise: svelati altri tre nomi dei relatori

The Last 20 è un summit dal basso per guardare il mondo con lo sguardo degli ultimi. Un evento che propone il riequilibrio in tutto il mondo per superare le attuali e crescenti diseguaglianze. Un riequilibrio tra la società umana e il patrimonio naturale ereditato, tra economia reale e finanza per non caricare le nuove generazioni del debito finanziario ed ecologico. The Last 20 farà tappa ad Agnone e Castel del Giudice il 19 settembre.

Tra gli ospiti relatori: Ira Frontén, attrice e ideatrice degli “Italian Black Movie Awards”, Godwin Chukwu, Presidente FeDai Federazione delle Diaspore Africane, e Monsignor Melchor Sànchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura della Santa Sede.