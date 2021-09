Ubriaco alla guida di un autoarticolato, denuncia e sequestro del mezzo

I militari del NOR della compagnia di Isernia hanno proceduto nei confronti del conducente di un autoarticolato che guidava zigzagando lungo la S.S. 17 provocando pericolo per gli altri utenti della strada. L’automezzo è stato fermato in sicurezza allo svincolo per la zona industriale di Pettoranello del Molise. Il conducente da subito ha manifestato sintomatologia conseguente ad abuso di bevande alcoliche. Difatti l’esito del controllo con etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,61 g/l. Per tale ragione la patente di guida è stata ritirata, per la relativa sospensione da 16 mesi a 3 anni, l’autoarticolato sequestrato e l’interessato segnalato alla locale A.G. trattandosi di violazione di carattere penale.

