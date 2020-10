2 Novembre, Saia agli agnonesi: “Visite al cimitero ma con attenzione”

“In relazione all’aumento di casi di contagio da Covid-19 e in previsione dell’afflusso nei cimiteri comunali di Agnone, Villacanale e Fontesambuco nelle giornate del 1° e 2 novembre, si consiglia alla cittadinanza di recarsi in visita ai propri cari defunti durante questa settimana. In tal modo, si eviteranno pericolosi assembramenti nelle prime due giornate di novembre e si agevolerà l’ingresso ai cimiteri di tutti gli agnonesi provenienti da altre parti d’Italia e dal mondo, che presumibilmente torneranno nel fine settimana. Collaboriamo a non creare eccessivi affollamenti al fine di permettere a tutti un saluto ai propri cari defunti. In questo modo, non dovremo intervenire con un’ordinanza di chiusura dei cimiteri. Siamo certi che tutti i cittadini adotteranno comportamenti congrui al rispetto delle regole anti-Covid. Si ricorda che i cimiteri comunali sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 18,30”.

E’ la comunicazione del primo cittadino di Agnone, Daniele Saia alla vigilia della ricorrenza di tutti i morti.