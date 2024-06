A bordo del quad, escono fuori strada: due giovani in ospedale con ferite e politraumi

Incidente con un quad, nel pomeriggio di ieri, in frazione Baronessa, agro del Comune di Borrello. Due i giovani coinvolti nel sinistro. Mentre erano intenti a percorrere un tratto di strada sterrata, entrambi a bordo dello stesso mezzo, hanno perso il controllo del quattro ruote e sono finiti nella scarpata sottostante.

Foto di repertorio

Per loro fortuna sol posto erano presenti altri amici che li hanno caricati in auto per trasportarli in pronto soccorso a Lanciano. Uno dei due feriti perdeva molto sangue dalla testa. I ragazzi hanno allertato il 118 che è andato loro incontro. Giunti in località Brecciaio – Sant’ Onofrio, è avvenuto l’incontro con l’ambulanza. La dottoressa in servizio prestava le prime cure e richiedeva l’immediato intervento dell’elisoccorso, a causa di esteso taglio al capo con una emorragia importante. Il ferito è stato elitrasportato presso l’ospedale di Pescara. L’altro ferito, invece, meno preoccupante, è stato visitato prima presso il Pronto soccorso di Lanciano, per poi essere trasferito a Pescara in ambulanza per un politrauma.

Entrambi i feriti, nella tarda serata di ieri, sono stati sottoposti agli accertamenti clinici. I sanitari di turno hanno riferito che non sono in pericolo di vita e guariranno l’uno in venti giorni, l’altro in quaranta. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Atessa e delle stazioni territoriali dipendenti.