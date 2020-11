Abbonamenti digitali alle testate giornalistiche, ora c’è il bonus del Governo

Tra i tanti bonus governativi per sostenere l’economia strangolata dall’emergenza Covid, arriva anche quello per gli abbonamenti digitali alle testate giornalistiche. Lo ha annunciato il sottosegretario all’Editoria Andrea Martella. Si tratta di un voucher da 100 euro riservato alle famiglie con un indicatore Isee inferiore ai 20mila euro, da utilizzare per sottoscrivere un abbonamento ad una testata online. L’obiettivo, ha dichiarato Martella, è quello di «sostenere la domanda di informazione, promuovendo l’alfabetizzazione digitale e favorendo l’informazione e la lettura critica».

Il sottosegretario Martella

