Bloccati in quota sul Matese, quattro giovani tratti in salvo dai Vigili del fuoco e dal Soccorso alpino

Quattro escursionisti in difficoltà sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco sul massiccio del Matese, in un’area particolarmente impervia nel territorio montano di Roccamandolfi (IS). Una squadra del Soccorso Alpino è immediatamente partita dal pianoro di Campitello Matese con materiale e presidi sanitari al seguito, considerando la possibile esposizione degli escursionisti ad evoluzione sanitaria dovuta all’ambiente ostile, il sopraggiungere del buio e delle basse temperature. Per fortuna, mentre la squadra di soccorso li raggiungeva, i quattro ragazzi sono stati recuperati e riportati al pianoro di Campitello Matese dove personale del Soccorso Alpino li ha presi in carico per accertarsi delle loro condizioni di salute che, tutto sommato, nonostante il freddo e la stanchezza, sono parse buone.

La richiesta di soccorso è pervenuta tramite i Carabinieri di Isernia, che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. I ragazzi, dopo aver contattato i militari, sono stati richiamati dai Vigili del Fuoco che, grazie a un’applicazione di emergenza, hanno provveduto alla geolocalizzazione precisa della loro posizione. L’intervento si è reso necessario a causa dello smarrimento del sentiero da parte dei ragazzi, i quali si erano inoltrati in una zona impervia, non riuscendo più a rientrare in autonomia e in sicurezza.

Determinante è stato l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, decollato dalla base di Pescara, che ha effettuato il recupero in quota degli escursionisti, trasportandoli in sicurezza presso il Pianoro di Campitello Matese, nel comune di San Massimo (CB), dove sono stati affidati alle squadre di terra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia