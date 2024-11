“Abitare i paesi. Qualità della vita e nuovi abitanti”, il sociologo Giovagnoli alla Scuola dei Piccoli Comuni

Venerdì 15 novembre alle 14,30 prenderà il via il secondo ciclo di lezioni della Scuola dei piccoli Comuni 2024/2025 di Castiglione Messer Marino. Questa prima lezione, dal titolo Abitare i paesi. Qualità della vita e nuovi abitanti, vedrà la presenza del prof. Marco Giovagnoli, sociologo dell’Università di Camerino, e del sindaco di Ripe di San Ginesio (MC), Paolo Teodori.

Ad aprire la lezione ci sarà la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, secondo la quale «la Scuola dei Piccoli Comuni rappresenta un punto fermo delle politiche per la montagna e le aree interne italiane, e come Comune di Castiglione Messer Marino siamo fieri di avere lavorato per la messa in opera di un progetto dal grande impatto sociale e di comunità com’è appunto Spicco. Per il secondo anno – continua la sindaca Di Palma – abbiamo confermato un programma di importante valore sia scientifico che esperienziale».

Silvana Di Palma sarà accompagnata dal direttore della Scuola, il prof. Rossano Pazzagli, docente di storia moderna e di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise: «Con la partenza del secondo anno della Scuola – afferma Pazzagli – Castiglione Messer Marino si pone sempre più come punto di riferimento per i piccoli comuni delle aree interne. Un tentativo di passare dalle teorie all’innovazione sociale e territoriale».

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il supporto di un partenariato strategico composto da ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per partecipare alle lezioni, che anche quest’anno sono gratuite, è possibile iscriversi tramite il form presente sul sito della Scuola, www.scuolapiccolicomuni.it. Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere a scuoladeipiccolicomuni@gmail.com