Bomba d’aereo inglese da 250 libbre, disinnesco affidato all’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia

Il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha adottato un’ordinanza ex articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) relativa alle operazioni di disinnesco e brillamento di un ordigno residuato bellico del secondo conflitto mondiale, rinvenuto lo scorso 19 giugno in località Colleveduta-Parco Fluviale nel Comune di Palena.

Tutte le operazioni di bonifica del predetto ordigno, una bomba d’aereo inglese da 250 libbre a caricamento ordinario (Alto Esplosivo), sono state concordate nell’ambito delle molteplici riunioni del Tavolo di Coordinamento, convocato dal Prefetto con la partecipazione del Comandante specializzato dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, su delega del Comando Forze Operative del Sud, del Questore di Chieti e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Sindaco del Comune di Palena, dei Sindaci dei limitrofi Comuni di Lama dei Peligni, Lettopalena e Taranta Peligna, del Sindaco del Comune di Santa Maria Imbaro, dove la bomba sarà fatta brillare, dei rappresentanti della Provincia, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dell’ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, del Servizio 118, della Società Autostrade per l’Italia, dell’ANAS, dell’Ente Parco Maiella, della Croce Rossa Italiana, nonché dei Gestori dei servizi pubblici essenziali a vario titolo coinvolti nell’operazione di disinnesco e successivo brillamento dell’ordigno.

Le dimensioni della bomba e la sua ubicazione, non lontana dal centro abitato, hanno reso necessario optare per una bonifica classificata dall’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia come intervento complesso, che si articolerà in una prima fase di disinnesco, mediante despolettamento, condotta a Palena, nel luogo di rinvenimento ed il successivo trasporto dell’ordigno disinnescato presso una cava a Santa Maria Imbaro, dove verrà fatto brillare in sicurezza.

L’evacuazione dei cittadini di Palena, Comune di circa 1200 abitanti, rientrante nella zona di pericolo, sarà gestita dall’Amministrazione comunale, supportata dai volontari di protezione civile, coordinati dall’Agenzia Regionale, nonché dal 118, dalla ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti e dalla Croce Rossa Italiana secondo il Piano di Evacuazione predisposto dall’Ente, con inizio alle ore 6.30 e termine previsto entro le ore 7.45.

La popolazione sgomberata sarà ospitata, per la durata delle operazioni di despolettamento, in idonee strutture messe a disposizione dai limitrofi Comuni di Lettopalena, Lama dei Peligni e Taranta Peligna.

Il Questore di Chieti, attraverso il coordinamento tecnico-operativo delle Forze dell’ordine, verificherà la corretta evacuazione dell’intera popolazione del Comune di Palena, anche con l’ausilio di droni messi a disposizione dal locale Comando Vigili del Fuoco, oltre ad adottare tutte le necessarie misure di vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità e a salvaguardia del patrimonio in funzione anti-sciacallaggio.

Le attività di disinnesco sono programmate con inizio alle ore 9 e termine entro le ore 12.

Il residuato sarà trasportato, entro le ore 14, da Palena a Santa Maria Imbaro con mezzi dell’Esercito, scortati dalla Locale Sezione della Polizia Stradale, da un’autobotte dei Vigili del Fuoco di Chieti, da mezzi del Comando Provinciale dei Carabinieri e da un’autoambulanza medicalizzata della Croce Rossa Militare, per il successivo brillamento che sarà effettuato entro le ore 17.30.

A partire dalle ore 7.30 e fino a cessate esigenze sarà interdetto l’accesso a tutte le strade comunali, indicate nel Piano Comunale di Evacuazione, nonché a tutte le arterie stradali, provinciali e statali, presidiate dalle Forze dell’ordine e da personale dell’ANAS e della Polizia Provinciale, di seguito riportate:

SP 107 “Peligna” dal Km 0+000 al Km 1+800 (incrocio con SP125)

SP 141 “Guado di Coccia” dal Km 0+000 al Km 3+200 (altezza capannoni)

SP 143 “Variante di Palena” dal Km 0+000 al Km 1+753 (intero tratto stradale)

SS 84 “Frentana” – per chi proviene da Lama dei Peligni:

CHIUSURA STRADA al Km 26+550 (altezza ingresso Grotte del Cavallone). Sarà attuato un filtraggio dei veicoli al Km 28+900 (altezza Casa cantoniera), al fine di consentire agli stessi di invertire il senso di marcia, non potendo proseguire a causa dell’interdizione della predetta strada dalla chilometrica su indicata.

SS 84 “Frentana” – per chi proviene da Roccaraso:

CHIUSURA STRADA al Km 9+650 (altezza bivio per Pizzoferrato). Sarà attuato un filtraggio dei veicoli al Km 8+900 (altezza Stazione di Palena) al fine di consentire agli stessi di invertire il senso di marcia, non potendo proseguire a causa dell’interdizione della predetta strada dalla chilometrica su indicata;

Le operazioni saranno coordinate dalla Prefettura, che attiverà il Centro Coordinamento Soccorsi, al quale parteciperanno i rappresentanti degli Enti coinvolti nelle attività di bonifica, in stretto collegamento con i Centri Operativi Comunali dei Comuni di Palena e Santa Maria Imbaro, convocati dai rispettivi sindaci.