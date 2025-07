Brucia un nido di calabroni e dà fuoco al garage, Vigili del fuoco costretti ad intervenire

In mattinata, a Sesto Campano (IS), un incendio è divampato all’interno di un garage annesso a un’abitazione privata. Secondo quanto accertato, il proprietario, dopo aver utilizzato una torcia artigianale per distruggere alcuni nidi di calabroni, ha riposto l’attrezzo – ancora parzialmente acceso – in un secchio di plastica all’interno del garage, chiudendo poi il locale e allontanandosi.

Poco dopo, le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando materiali e attrezzature presenti. Al rientro, l’uomo ha trovato il garage in fiamme e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Isernia, che con grande prontezza ed efficienza sono riusciti a domare l’incendio in tempi rapidi, evitando che le fiamme si estendessero all’abitazione o ad altri edifici vicini. I danni sono stati contenuti al solo locale adibito a rimessa.

Nessuna persona è rimasta ferita. L’episodio richiama l’attenzione sull’uso sicuro di attrezzature a fiamma libera e sull’importanza di affidarsi sempre a professionisti per la gestione di situazioni potenzialmente pericolose.