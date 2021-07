Abitazione in fiamme, Vigili del fuoco in azione

Nella serata di ieri a Campobasso, una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta in una via del centro per incendio abitazione. Tre gli automezzi impiegati e personale del Nucleo Investigativo VVF (NIAT) a lavoro per stabilire le cause che hanno provocato l’evento. Sul posto Polizia, Vigili urbani, e il sindaco di Campobasso per quanto di loro competenza. Le operazioni di estinzione incendio e successiva messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento proseguite fino a tarda notte. L’area antistante il fabbricato è stata delimitata e inibita al transito pedonale e veicolare.

