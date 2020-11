Abruzzo in zona rossa: il documento è un fake, il Governatore non ha ancora firmato l’ordinanza

A dispetto delle bozze che girano sui social e sulle chat dal primo pomeriggio, il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, non ha ancora firmato l’ordinanza che dovrebbe istituire la zona rossa su tutto il territorio regionale.

Lo precisa, in una nota, l’ufficio stampa del presidente Marsilio, costretto a smentire le bozze che qualcuno, incautamente, ha fatto uscire rendendole pubbliche, sull’esempio di quello che è avvenuto nel recente passato anche con i primi Dpcm di Conte.

L’ordinanza che sta girando è un fake. Il governatore firmerà in serata il documento che sarà diffuso alla stampa, non sui social, come avviene abitualmente.