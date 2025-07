Ospedale sull’orlo del baratro, numero speciale de l’Eco Alto Molise – Vastese che torna in edicola

L’annosa questione dell’ospedale Caracciolo: il baratro è sempre più vicino. È questo il tema centrale del nuovo numero de L’Eco Alto Molise – Vastese, in edicola da domani. Il mensile del territorio affronta con approfondimenti esclusivi e retroscena inediti la drammatica situazione del presidio sanitario di Agnone, un nodo critico che mette seriamente a rischio il diritto alla salute per migliaia di cittadini tra Molise e Abruzzo.

Ma non è solo la sanità a occupare le pagine del giornale. Nel nuovo numero si racconta la storia di Palazzo Iacovone a Poggio Sannita, tra memoria e identità, e si traccia il percorso di successo dell’imprenditore Marco Colaizzo, esempio di determinazione e radicamento nel territorio. Come pure il singolare “caso” del campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo: il paese conta seicento residenti, l’associazione sportiva ne ha già oltre ottocento.

Completano il numero curiosità, immagini mai viste prima e interviste che documentano i principali eventi accaduti nelle ultime settimane, offrendo uno sguardo autentico e appassionato sulla vita delle comunità locali.

Non resta che recarsi in edicola e assicurarsi una copia. Sostenere L’Eco significa dare forza a una voce libera e indipendente, che tra mille difficoltà continua a raccontare il territorio con passione e rigore, raggiungendo lettori e abbonati in tutta Italia e nel mondo. Perché l’informazione, quella vera, è un bene comune da difendere ogni giorno.