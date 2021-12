Acquistano dosi di cocaina, segnalata una coppia di Campobasso

I Carabinieri della compagnia di Termoli hanno proceduto a segnalare amministrativamente alla competente Prefettura del capoluogo molisano due acquirenti di cocaina, un uomo ed una donna residenti in provincia di Campobasso, per detenzione per uso personale di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990. I due sono stati colti poco dopo aver acquistato dosi di cocaina da due foggiani arrestati per spaccio. L’attività in questione è assolutamente emblematica di quanto davvero importante sia l’operato dei militari dell’Arma di Termoli, che continuano a svolgere senza soluzione di continuità un controllo del territorio finalizzato a contrastare non solo la criminalità locale, ma anche quella proveniente dalla limitrofa Puglia che, sempre più spesso, si spinge fino alla fascia costiera del basso Molise.

