Arte Bianca, ‘La Spiga d’Oro’ di Agnone spegne 50 candeline: mezzo secolo di gusto, tradizione e comunità

Il 2 luglio 1975 Angelo Salvatore Porrone, detto Mario, e Aminta Amicone posavano il primo mattone – o meglio, sfornavano il primo pane – che darà vita a un’avventura artigianale divenuta storia: “La Spiga d’Oro”. Da mezzo secolo, questa panetteria-pasticceria è il cuore pulsante dell’Alto Molise, un simbolo di eccellenza gastronomica e di radicamento territoriale.

Tutto nasce dall’orgoglio e dal sacrificio dei genitori dell’attuale titolare, Mario Porrone: un sogno a mani sporche di farina, tramandato come un tesoro. Grazie alla loro caparbietà, la famiglia ha mantenuto intatte le ricette di un tempo, lavorando con lievito madre e farine selezionate, a km zero, per offrire ogni giorno prodotti genuini e di alta qualità.

Oggi Mario, affiancato dalla moglie Antonella, guida l’attività con la stessa passione. È il punto di riferimento per l’intero territorio: risponde alle esigenze di famiglie, negozi, ristoranti, eventi e cerimonie, garantendo disponibilità e servizi, come dimostrano i numeri – oltre 20 dipendenti e due sedi operative.

La bontà de ‘La Spiga d’Oro’ non è solo un ricordo del passato: è viva nella memoria collettiva. I clienti, ormai di generazione in generazione, riconoscono con un semplice morso la qualità unica dei suoi pani, dolci e prodotti tipici, dal panettone artigianale ai tarallucci al vino, fino al fiadone pasquale. Le recensioni lo confermano: “un vero trionfo della bontà”, “prodotti buonissimi e freschissimi”.

Ma il riconoscimento va oltre i confini del paese. Mario Porrone è stato eletto all’unanimità presidente nazionale di Fiesa Assopanificatori Confesercenti Un ruolo che non solo testimonia la qualità dell’impresa, ma anche il suo impegno verso la valorizzazione del pane artigianale, la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle piccole e medie imprese.

Storia e futuro, tradizione e innovazione convivono qui, tra i profumi delle pagnotte appena sfornate e la cura nel servire ogni cliente con gentilezza. Perché ‘La Spiga d’Oro’, oggi come allora, è questo: un traguardo raggiunto con umiltà, dedizione, coesione familiare e la volontà di rendere ogni tavola – e ogni comunità – un po’ più speciale.

Domani, mercoledì 2 luglio, ‘La Spiga d’Oro’ celebra mezzo secolo di vita mantenendo fede all’eredità dei fondatori. Mario e la sua famiglia accoglieranno quanti decideranno di condividere questo grande traguardo nella bottega di via Saulino. Buon compleanno: che i prossimi 50 anni siano altrettanto fragranti e pieni di storia.