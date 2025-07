Spara con una pistola a salve davanti ad un locale, sedicenne denunciato dalla Polizia

Alle ore 1:10 circa del 30 giugno, personale delle Volanti interveniva presso uno stabilimento balneare della riviera nord di Pescara, dove era stata segnalata la presenza di un giovane avventore armato di pistola che si era dato alla fuga.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, recuperavano una pistola a salve priva di tappo rosso e ricostruivano quanto accaduto in precedenza. In particolare, emergeva che, poco prima, un giovane, a cui era stato impedito l’accesso ad un locale, dopo essersi allontanato, tornava davanti all’attività commerciale armato di pistola ed esplodeva due colpi in aria non curante della presenza di numerosi giovani e del traffico veicolare. Il giovane si dava quindi alla fuga a bordo di un ciclomotore prima dell’arrivo delle pattuglie.

Le immediate attività investigative svolte dall’UPGSP e dalla Squadra Mobile permettevano di individuare l’ autore dei fatti. Quest’ultimo, identificato in un sedicenne locale, veniva rintracciato e deferito alla competente A.G., per i reati di porto oggetti atti ad offendere, esplosioni pericolose, procurato allarme e minaccia aggravata. L’arma veniva posta sotto sequestro.