Adeguamento aule: 6mila euro a Castiglione Messer Marino

Adeguamento spazi e aule: pubblicata la prima graduatoria degli enti ammessi al finanziamento. Castiglione Messer Marino ottiene 6mila euro, altrettanti Celenza sul Trigno, tremila ciascuno Carpineto Sinello, Roccaspinalveti, Montazzoli e Guilmi.

E’ stata pubblicata sul sito del Ministero Istruzione la graduatoria relativa agli enti locali ammessi a finanziamento della prima edizione dell’avviso PON: interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Si ricorda la proroga per gli enti locali che nel primo avviso non sono riusciti a registrarsi o a presentare la candidatura: la registrazione si potrà effettuare dalle ore 15 del giorno 6 luglio 2020 e resterà disponibile fino alle ore 18 di giovedì 9 luglio 2020. La candidatura resterà aperta dalle ore 15 del giorno 6 luglio 2020 alle ore 15 di venerdì 10 luglio 2020.

I Comuni che avevano effettuato la registrazione nel precedente avviso ma non avevano completato le procedure o non erano andate a buon fine, dovranno necessariamente effettuare una nuova registrazione.

Per informazioni e chiarimenti contattare il numero: 06.5849.3433-2953 oppure la mail: dgefid.ufficio4@istruzione.it