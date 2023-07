Adeguamento sismico, via ai lavori alla scuola elementare di Majella

Abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento sismico della scuola elementare di Maiella, via ai lavori. Sono partite lunedì le opere al plesso ‘Francesco Antonio Marinelli’ di piazza del Popolo finanziate con risorse nazionali del Pnrr Next Generation Eu pari ad un importo di 628.569,63 euro. I lavori, affidati ad un raggruppamento di imprese (Cl.En srls e Del Busso srl di Venafro), dovranno essere portati a termine entro un tempo massimo di 192 giorni. Il che significa che il per il nuovo anno scolastico i ragazzi delle elementari dovranno trovare una nuova sede. Ipotesi alla quale sta già lavorando l’amministrazione comunale che tra non molto potrebbe ufficializzare la decisione. Tra le strutture prese in considerazione l’Itis ‘Leonida Marinelli’ e lo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’.

