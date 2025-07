Furto in un supermercato, bottino da duemila euro: coppia di rumeni denunciata dalla Polizia

La Polizia di Stato recupera a Vasto un ingente quantitativo di merce rubata e denuncia una coppia per furto aggravato in concorso. Personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Vasto ha denunciato in stato di libertà una coppia di giovani cittadini rumeni, già peraltro gravati da pregiudizi di polizia specifici, resisi presuntivamente responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato. Nello specifico, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto perpetrato ai danni di un supermercato a Vasto marina alcuni giorni addietro e ad individuare i presumibili autori.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, che ha avallato le tesi investigative dei poliziotti, sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari che hanno confermato la bontà delle indagini e permesso di rinvenire parte dell’ingente quantitativo di merce rubata, per un valore di oltre 2000 euro, immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Grande soddisfazione è stata espressa dal denunciante, vittima del reato, che ha ringraziato la Polizia di Stato ed ha potuto recuperare parte di quanto sottrattogli furtivamente nottetempo. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati potranno far valere le proprie ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Penale.