Affitti universitari: da oggi presentazione domande per ottenere rimborso

Da oggi fino al 30 aprile 2021 è possibile presentare domanda per il rimborso dei canoni di locazione universitaria per gli studenti fuori sede. Sui siti delle Aziende per il diritto allo studio dell’Abruzzo (Adsu) sono infatti attive le piattaforme per presentare la domanda che dà la possibilità alle famiglie di ottenere un rimborso degli affitti relativi alle locazioni universitarie sborsate dal 1° febbraio al 31 luglio 2020, cioè nel primo periodo di emergenza sanitaria. Per l’Abruzzo il Ministero ha messo a disposizione 420 mila euro a seguito di una ripartizione delle risorse che è stata fatta regione per regione.

Per ottenere il rimborso dei canoni d’affitto bisogna presentare un Isee per il Diritto allo studio universitario 2021 non superiore a 15 mila euro, essere studente universitario fuori sede, avere un contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia dell’entrate, essere stato iscritto all’anno accademico 2019/2020. Secondo quanto stabilito nell’avviso, il ristoro non potrà essere superiore a 900 euro e soprattutto “non è cumulabile con altre forme di sostegno di diritto allo studio, anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio, in ogni caso corrisposte allo studente o al nucleo familiare di appartenenza”. Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica con accesso digitale SPID ai seguenti indirizzi: http://www.adsuaq.org/; http://www.adsuch.gov.it/