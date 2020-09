Aggredisce e malmena un commerciante, molisano dietro le sbarre

Dovrà scontare 4 mesi di reclusione, beneficiando della detenzione domiciliare, un 40enne di Cercemaggiore, che nel pomeriggio di ieri è stato raggiunto da una Ordine di Esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Campobasso ed eseguito dai Carabinieri della locale Stazione, che rintracciato l’uomo in quel centro, dopo le formalità di rito lo traducevano nella sua abitazione sottoponendolo alle prescrizioni lui imposte dal giudice.

Era il mese di giugno del 2014, quando l’uomo, già di indole violenta, aveva un diverbio con un concittadino, titolare di un esercizio commerciale.

Dalle iniziali offese seguite da minacce gravi di morte per la vittima e la sua famiglia, l’uomo passava alle vie di fatto colpendo ripetutamente al volto ed al corpo la vittima, di qualche anno più giovane di lui.

Solo l’intervento di alcuni cittadini presenti, e l’immediato arrivo di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cercemaggiore, all’epoca, scongiurava conseguenze più gravi al malcapitato, che faceva ricorso dalle cure mediche dei sanitari del 118 riportando lesioni al volto ed al corpo.

L’attività investigativa esperita, consentiva di raccogliere inconfutabili elementi di prova e dichiarazioni testimoniali riscontrando altresì il possesso di oggetti atti ad offendere e per lo stesso ne scaturiva il deferimento all’Autorità Giudiziaria e la successiva condanna intervenuta nell’anno 2016 e confermata poi dalla Corte d’Appello di Campobasso nell’anno 2018.

Attesa la inaudita violenza dell’aggressione e i futili motivi posti a fondamento della stessa, nonché l’indole violenta dell’uomo e la sua fedina non del tutto cristallina, in considerazione dei pregiudizi connessi all’ambito degli stupefacenti e dei reati contro la persona, nella giornata di ieri veniva reso esecutivo l’Ordine di esecuzione per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare.

L’invito del Comando Compagnia di Bojano, è denunciare sempre qualsiasi tipo di reato al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia.

