Agricoltura, Coldiretti supporta aziende per questionari Istat

Il CAA (Centro di Assistenza Agricola) Coldiretti al fianco dell’Istat per il 7° censimento generale dell’Agricoltura. Per la prima volta, infatti, le imprese agricole italiane (oltre un milione e 700mila) potranno rivolgersi ai CAA dell’Organizzazione, presenti su tutto il territorio nazionale, per assistenza e supporto nella compilazione dei questionari Istat che saranno distribuiti in formato esclusivamente digitale. Il censimento servirà a capire come sta cambiando il settore agricolo, anche in considerazione dell’emergenza Covid, e al suo impatto sull’economia italiana, raccogliendo i dati indispensabili alla migliore predisposizione di future politiche di sviluppo di un comparto strategico per gli approvvigionamenti alle famiglie, l’export e per la sovranità alimentare del Paese.

“L’attività di assistenza dei CAA alle aziende per la compilazione del questionario Istat costituisce un ulteriore esempio di attività di affiancamento delle imprese che la legge – spiega Coldiretti – assegna al CAA in un’ottica di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di supporto per gli adempimenti burocratici. Grazie ad una profonda conoscenza della realtà agricola il CAA Coldiretti potrà quindi contribuire, svolgendo le interviste che costruiscono il censimento, a realizzare la fedele fotografia del patrimonio agroalimentare del Paese”.

I dati richiesti serviranno per conoscere le caratteristiche generali delle aziende agricole italiane, l’utilizzo dei terreni, la consistenza degli allevamenti, la forza lavoro utilizzata ed eventuali attività connesse. La rilevazione in fase di avvio, dovrà concludersi entro il 30 giugno 2021 e, tenuto conto delle restrizioni dovute alla pandemia, tempi e modalità delle rilevazioni dovranno essere previamente concordati dagli imprenditori con gli operatori dei CAA.

“Anche Coldiretti Molise – annuncia il direttore regionale, Aniello Ascolese – si sta attrezzando per ospitare nei propri uffici, ubicati nelle province di Campobasso ed Isernia, le aziende che per il tramite del CAA. potranno agevolmente adempiere all’obbligo statistico di rilevazione delle caratteristiche aziendali. In accordo con ISTAT – prosegue Asolese – si stanno definendo la formazione degli operatori incaricati e le modalità puntuali di rilevazione ed invio dei dati, per offrire le necessarie informazioni utili a delineare la realtà agricola del nostro territorio, indispensabile per costruire politiche mirate e precise per l’agricoltura italiana e molisana, consapevoli dell’importanza di queste informazioni e come punto di partenza per ulteriori attività insieme ad ISTAT utili per tutto il Paese”.

Precisando che partecipare al censimento è un atto obbligatorio per le aziende agricole, per tutte le eventuali informazioni Coldiretti Molise informa che, sin d’ora, ci si può rivolgere alle sedi dei CAA Coldiretti presenti su tutto il territorio regionale.