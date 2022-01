Al bar senza green pass, sanzionato cliente e titolare

Green pass, controlli dei carabinieri della compagnia di Ortona nei locali pubblici; sanzionati a Tollo avventore di un bar ed il titolare per omessa vigilanza. Proseguono giornalmente i controlli dei carabinieri della compagnia di Ortona per il rispetto della normativa sul greenpass. In particolare sono stati svolti capillari controlli nel comune di Tollo e Canosa Sannita dove in un bar i carabinieri della locale stazione hanno trovato un avventore privo di green pass che è stato sanzionato con una multa di 600€ insieme al gestore dell’esercizio pubblico che aveva omesso il controllo all’ingresso.

