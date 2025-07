Capracotta, la storia di Irma Orlando: postina sul tetto degli Appennini

Come ogni estate, Capracotta comincia a ripopolarsi. Già da qualche giorno diversi capracottesi che durante l’anno vivono altrove sono arrivati nel caratteristico borgo dell’Alto Molise, per riaprire le loro case e fuggire dal caldo torrido delle grandi città. Ormai da anni, infatti, grazie alla sua aria pura e al suo patrimonio ambientale, Capracotta è una meta privilegiata del turismo non solo invernale ma anche estivo. Un turismo lento e sostenibile, per chi cerca esperienze autentiche lontano dalle destinazioni di massa. E un turismo di ritorno, con tanti oriundi che tornano per riscoprire le proprie radici. Ad accorgersi concretamente del primo aumento della popolazione durante i mesi estivi è anche Irma Orlando, da tre anni portalettere a Capracotta.

“Forse a causa del gran caldo – osserva Irma – mi sembra di poter dire che i flussi turistici raggiungono già in questi giorni un livello superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In ogni caso, a luglio e agosto per me c’è sempre un gran bel da fare, soprattutto in conseguenza del considerevole aumento degli acquisti online sulle piattaforme e-commerce. La popolazione, infatti, nel periodo estivo si quadruplica e sono moltissimi i turisti che si trattengono per un periodo prolungato e per questo motivo scelgono di farsi recapitare pacchi e pacchetti presso i loro indirizzi estivi”.

Se i tempi delle cartoline e dei “tanti saluti da Capracotta” sono lontani, oggi sono dunque i pacchi, soprattutto quelli acquistati online, ad essere il prodotto più consegnato dalla portalettere Irma. Nei mesi di luglio e agosto a Capracotta le consegne registrano addirittura un incremento medio del doppio rispetto agli altri mesi dell’anno. I “nuovi” destinatari vengono soprattutto dalle grandi città italiane: “Roma e Milano su tutte – dice la postina, che ormai conosce tutti, o quasi –, seguite da Firenze e Padova. Ma arrivano anche dall’estero, con Francia, Germania e Svizzera in testa. Proprio l’altro giorno mi è capitato di consegnare un pacco a una persona appena arrivata in paese: una bella sorpresa per lui e anche per me, che l’ho trovato al primo tentativo di recapito.”

Irma, che oltre a Capracotta consegna anche a Pescopennataro e Roccasicura, lavora in Poste dal 2001 ed è di Agnone, dove ha sede il presidio di distribuzione della zona, che ha competenza in dodici comuni.

Con i suoi 1.421 metri sul livello del mare, Capracotta è il comune più alto del Molise. Un territorio non semplice, soprattutto in inverno quando le nevicate sono abbondanti e le strade non sempre pulite, e dove spesso la toponomastica è nemica dei portalettere: “In alcuni casi – continua la portalettere –, le strade e i numeri civici riportati su lettere e pacchi non corrispondono con la realtà, in altri mancano le cassette fuori le abitazioni e i nominativi sul campanello. Fortunatamente riesco a sopperire a queste carenze grazie alla grande disponibilità dei residenti, che mi danno una mano. E quando anche per loro è complicato individuare alcuni destinatari che sembrano introvabili, chiedo aiuto a Tiziano”.

Tiziano Rossignoli, oggi in pensione, è stato lo storico portalettere di Capracotta: oltre quarant’anni di onoratissimo servizio, dal 1981 al 2022, prima di “cedere” il posto a Irma. È anche, da circa trent’anni, il dinamico presidente della Pro Loco di Capracotta, che conta 220 soci, molti dei quali tornano in estate. “Anche se in pensione – sorride Irma – quando ho bisogno di qualcosa Tiziano c’è sempre, sia come ex collega che conosce tutti i campanelli di Capracotta sia per il suo ruolo nella società. Chi meglio di lui”.

Tiziano “promuove” la sua sostituta: “Irma è una tosta, non ha paura di niente. Qui la viabilità è complicata e spesso per strada capita di incontrare cinghiali, volpi, lepri, perfino lupi. Sono felice che sia stata lei a prendere il mio posto e per lei, così come per chiunque dovesse in futuro sostituirla, se necessario io sono sempre pronto a dare il mio supporto”.

Chi questa estate tornerà a Capracotta, oltre al fresco della montagna, alle cose di sempre e ai tanti eventi organizzati dal comune e dalla Pro Loco, troverà due novità: un ufficio postale completamente rinnovato e con nuovi servizi grazie al progetto Polis e il nuovo ATM Postamat, caratterizzato da velocità nelle operazioni, facilità di fruizione, possibilità di prelievi “cardless” e numerosi servizi in automatico, come il pagamento dei bollettini.