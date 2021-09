Al volante dell’auto ubriaco, nei guai un 40enne di Castiglione Messer Marino

Guida in stato di ebrezza, nei guai un 40enne di Castiglione Messer Marino. Nella notte, l’uomo è stato fermato dai Carabinieri della locale stazione a bordo della sua auto, una Volkswagen Golf. Il suo stato psico-fisico è apparso subito alterato. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo: aveva un tasso alcolemico circa tre volte superiore al limite consentito. Oltre al ritiro della patente, il quarantenne è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vasto per guida in stato di ebrezza.

