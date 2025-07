Ospedale Caracciolo, Ermanno Masia nominato nuovo primario facente funzione di Medicina

La direzione dell’Asrem ha recentemente nominato il nuovo primario facente funzione del reparto di Medicina dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone. A ricoprire l’incarico è il dottor Ermanno Masia, attualmente già in servizio con lo stesso ruolo presso il presidio ospedaliero “Veneziale” di Isernia. Masia subentra al dottor Franco Paoletti.

Parallelamente, l’Asrem ha pubblicato in data 3 luglio un avviso per il conferimento dell’incarico di primario facente funzione per il reparto di Medicina Interna di Agnone. L’avviso ha validità di sette giorni e si rivolge ai dirigenti medici con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio presso la Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Asrem.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura all’UOC Gestione Risorse Umane dell’Asrem, allegando il proprio curriculum professionale.