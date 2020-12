Alberi bloccano la carreggiata, ci pensano i cacciatori

Non bisogna sempre aspettare l’intervento delle autorità e del personale preposto. Se si può fare qualcosa di utile per la collettività, risparmiando tempo rispetto alle normali procedure, bisogna farlo, senza pensarci due volte. Ed è esattamente quello che hanno fatto alcuni cacciatori di Belmonte del Sannio, tra i quali Andrea Latino ed Alessandro Zaccardi, rispetto al blocco del traffico sulla ex statale Istonia causato dalla caduta sulla carreggiata di alcuni alberi abbattuti dal vento.

L’episodio nel corso del pomeriggio di ieri, durante la fase di forte maltempo. Armati questa volta non di fucili o carabine, ma di motoseghe, sono intervenuti sul posto, qualche chilometro dopo il vecchio ponte sul Sente in direzione Agnone, e hanno tagliato gli alberi caduti che ingombravano la sede stradale. Un intervento risolutivo che ha permesso di riaprire al traffico la strada in pochi minuti, senza attendere l’intervento del personale della Provincia o magari dei Vigili del fuoco. Un bell’esempio, da parte dei cacciatori di Belmonte, di reazione rapida e gratuita ad una problematica di pubblico interesse.