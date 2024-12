ALI Abruzzo sulla legge di bilancio: «Sostenere i Comuni». Incontro con D’Alfonso e i consiglieri regionali

L’associazione di Comuni Autonomie Locali Italiane (ALI) incontra i consiglieri regionali di opposizione. Il confronto, incentrato sulla prossima Legge regionale di Bilancio, si svolgerà venerdì 20 dicembre alle ore 16 a Pescara, presso la Sala Corradino D’Ascanio nella sede del Consiglio di piazza Unione. Vi parteciperà anche l’onorevole Luciano D’Amico, già candidato alla Presidenza per il Patto per l’Abruzzo.

«Vogliamo avanzare proposte e sottolineare le esigenze dei Comuni in vista della prossima approvazione del provvedimento, che è un’opportunità da valorizzare al meglio», dichiara Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo. «I Comuni vanno ascoltati e sostenuti, perché sono il primo presidio a contatto con i cittadini, svolgono funzioni fondamentali per garantire la coesione sociale e la qualità della vita. ALI è al loro fianco, a tutti i livelli, da quello nazionale fino all’Abruzzo e alle altre regioni. Proprio in questi giorni registriamo, grazie alle nostre pressioni, la cancellazione del blocco del turnover al 75 per cento nella pubblica amministrazione. Il governo ha ammesso di avere sbagliato e che la nostra rivendicazione era giusta».

L’incontro del 20 dicembre è la prima di una serie di iniziative pubbliche di ALI Abruzzo. A partire da gennaio avranno luogo quattro incontri territoriali, uno per ciascuna provincia, in cui saranno esposti ai Comuni i servizi e le finalità dell’associazione. «La strada – spiega Radica – è quella del dialogo costante e approfondito con i sindaci».