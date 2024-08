Alice e Moreno, dalla Bassa Sassonia a Schiavi di Abruzzo per uno stage universitario internazionale in pubblica amministrazione

I loro genitori sono partiti, trenta anni fa, da frazione Casali di Schiavi di Abruzzo, per raggiungere la Germania in cerca di una opportunità. Con la capacità e la determinazione tipiche degli abruzzesi “testa dura”, Renato e Antonio Angelilli si sono rapidamente affermati nel settore della ristorazione. Più di venti anni dopo i loro figli, cittadini tedeschi ovviamente, ma anche italiani, sono tornati a Schiavi e per due mesi svolgeranno uno stage universitario internazionale presso gli uffici del Municipio. L’Eco ha incontrato questa mattina Alice e Moreno Angelilli, studenti universitari dell’Istituto di studi per l’amministrazione comunale della Bassa Sassonia con sede in Hannover.

La prima cosa che ha colpito Alice e Moreno è stata la dimensione ridotta non solo del paese, che già conoscevano per esserci venuti in vacanza diverse altre volte, ma anche del Comune. E’ l’Italia dei piccoli Comuni.

Moreno e Alice davanti all’ingresso del Municipio di Schiavi di Abruzzo

Gli uffici del Municipio vanno avanti con pochissimo personale, si pala di poche unità, mentre i due studenti sono abituati ai numeri maggiori delle municipalità della Bassa Sassonia.

Moreno e Alice Angelilli, studenti universitari della Bassa Sassonia

Alice e Moreno si stanno occupando, in questi giorni, della gestione della Tari e degli altri tributi, di contabilità finanziaria, coordinati dalla dirigente comunale Fabiana Cirulli e stanno dando supporto al personale per l’organizzazione e la gestione del museo dei Sanniti e della biblioteca.

«Abbiamo avuto una buona impressione dell’organizzazione qui in Comune, nonostante il poco personale e il tanto lavoro da svolgere. – confermano i due studenti in stage – Una cosa che ci ha sorpreso è stata la giornata lavorativa di sei giorni, compreso il sabato. Per il resto non ci sono molte differenze nel lavoro all’interno degli uffici pubblici rispetto alla Germania. Da anni veniamo a Schiavi, in vacanza con le nostre famiglie, ma grazie a questo stage stiamo vivendo il paese da un’altra prospettiva, dall’interno di un ente locale italiano. Un’altra cosa che ci ha colpito è la vicinanza e la confidenza del sindaco e dell’amministrazione alla cittadinanza, in Germania c’è un po’ più di distacco. Questo stage per noi è anche un modo di restituire qualcosa, attraverso il nostro lavoro e le nostre competenze, al paese e alla comunità dalla quale le nostre famiglie sono partite tanti anni fa».

Alice e Moreno in Comune con il dipendente Pasqualino Pinnella e la dirigente Fabiana Cirulli

Orgogliosi di questa opportunità di stage internazionale dei propri figli i genitori, Antonio e Renato: «Per noi è davvero importante che i nostri figli stiano facendo questo percorso formativo lì nel nostro paese di origine. – confermano, con un pizzico di comprensibile commozione, alla nostra redazione – Alice e Moreno sono nati in Germania, sono tedeschi, ma grazie a questo stage internazionale hanno modo di riallacciare i legami con la nostra e anche loro terra di origine. Da Schiavi e da Casali siamo partiti, ora loro sono tornati lì, per noi genitori è davvero molto importante e significativa questa esperienza».

a cura di Francesco Bottone