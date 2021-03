Alimentazione: cocco, il valido alleato del cervello e non solo

Il cocco, o anche la noce di cocco, è un frutto esotico molto amato da tutti, dalla caratteristica buccia legnosa ed un interno bianco e gustoso. Fresco e allo stesso tempo rinfrescante, è ottimo da mangiare tutto l’anno ed ha moltissime proprietà antiossidanti e rimineralizzanti. Di seguito proviamo a conoscere meglio questo frutto dalle tante curiosità e benefici.

Le curiosità sul cocco che non tutti sanno

Per quanto riguarda l’origine del nome cocco, sembra proprio che derivi dalla lingua spagnola – coco, la parola che si traduce come faccia/testa di scimmia, dovuta sicuramente dalla forma e colore della noce di cocco.

Non tutti sanno che il latte di cocco e l’acqua di cocco sono due cose diverse, infatti il primo si estrae spremendo la polpa, la seconda è la sostanza che si trova appena aperta una noce di cocco. Però, c’è da dire che l’acqua di cocco si trova solo nelle noci fresche, quindi se le noci sono prive dell’acqua, vuol dire che non sono fresche. Il latte di cocco si utilizza moltissimo sia in cucina per le ricette esotiche, che per la preparazione di creme cosmetiche, di cui parleremo dopo.



Tutte le proprietà e i benefici all’organismo

Anche se ottimo da consumare ogni mese dell’anno, il cocco è comunemente un frutto estivo molto fresco e dissetante, che aiuta a combattere l’afa e gli sbalzi di caldo grazie al calcio e magnesio. L’olio di cocco è un ottimo alleato del cervello, poiché gli fornisce energia e infatti viene usato anche per i pazienti affetti da Alzheimer. Inoltre, è ricco di acido laurico che promuove l’aumento del colesterolo buono ed i componenti bioattivi presenti nella polpa garantiscono buone funzioni metaboliche e digestive. Grazie alle numerose vitamine è molto efficace per la debolezza muscolare e il nervosismo, favoloso per le ossa e i denti e anche durante le diete dimagranti, visto che la metà del suo contenuto è fatto di acqua. Per conoscere più nello specifico tutte le proprietà nutrizionali e i benefici è possibile visitare per esempio la pagina web sul cocco Fratelli Orsero.



Il latte di cocco nel settore cosmetico

Il latte di cocco è perfetto per la pelle di viso e corpo, adatto soprattutto alla pelle secca, e viene usato in cosmesi sia per le sue proprietà emollienti e idratanti che per il suo delizioso profumo che rimane piacevolmente sul corpo. Da provare lo struccante al latte di cocco che è ottimo anche per pulire i pori e ridurre la produzione di sebo in modo naturale. Ci sono anche ottimi prodotti a base di latte di cocco che grazie agli oli in esso contenuti, aiutano a far diminuire o scomparire del tutto gli arrossamenti della pelle, facendo guarire velocemente la parte trattata.



Il cocco è un frutto da tenere sempre in casa e offrire per una gustosa merenda per tutta la famiglia. Si utilizza tutto, dalla polpa all’acqua ed è sano e genuino.